Россияне продолжают нести значительные потери в Украине, отметил Генштаб ВСУ.

Украинская авиация нанесла семь ударов по позициям российских оккупантов, а артиллерийские и ракетные войска поразили два района сосредоточения захватчиков.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы противника, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер воскресенья, 15 января.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям противовоздушной обороны противника...", - говорится в сводке.

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В Генштабе добавили, что враг продолжает нести значительные потери.

"Так, из-за нехватки койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области, всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку", - отмечается в сводке.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Утром 15 января Генштаб ВСУ сообщал, что россияне не оставляют намерений полностью захватить Донецкую область, а также сосредотачивают основные усилия на наступлении на Бахмутском направлении.

По его данным, враги также ведут наступательные действия на Авдеевском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Позже в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки были ликвидированы 630 противников, и теперь общие потери РФ в Украине составляют примерно 115 290 врагов.

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