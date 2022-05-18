Противник на ряде направлений вел штурмовые действия, но не имел успехов, отметили в Генштабе армии Украины.

Российские оккупанты на Славянском направлении вели боевые действия в районе Долгенького при поддержке артиллерии, но не имели успеха и понесли потери.

Враги наступали на Авдеевском направлении возле Новоселовки, понесли потери и отступили, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, успеха не имеет... На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Екатериновка, успеха не имеет", - отметили в Генштабе.

Кроме того, противник пошел на штурм возле Веселого и Новобахмутовки и не преуспел.

"...На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, успеха не имеет...", - добавил Генштаб ВСУ.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей в ряде населенных пунктов. Позже враг пошел в наступление на востоке нашей страны. Украинские воины давали достойный отпор противнику.

16 мая председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что в Белогоровке оккупанты во время попыток переправиться через реку Северский Донец потеряла почти 1 тыс. пособников и около 100 единиц военной техники.

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 18 мая в нашей стране уничтожено примерно 28 300 противников и, в частности, 1 251 танк.

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