Российские оккупанты на Славянском направлении вели боевые действия в районе Долгенького при поддержке артиллерии, но не имели успеха и понесли потери.
Враги наступали на Авдеевском направлении возле Новоселовки, понесли потери и отступили, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
"На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, успеха не имеет... На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Екатериновка, успеха не имеет", - отметили в Генштабе.
Кроме того, противник пошел на штурм возле Веселого и Новобахмутовки и не преуспел.
"...На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, успеха не имеет...", - добавил Генштаб ВСУ.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину.
Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей в ряде населенных пунктов. Позже враг пошел в наступление на востоке нашей страны. Украинские воины давали достойный отпор противнику.
16 мая председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что в Белогоровке оккупанты во время попыток переправиться через реку Северский Донец потеряла почти 1 тыс. пособников и около 100 единиц военной техники.
В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 18 мая в нашей стране уничтожено примерно 28 300 противников и, в частности, 1 251 танк.
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