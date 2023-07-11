Удачная атака произошла на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении противотанковый расчет 30 отдельной механизированной бригады превратили в хлам много русской техники.

Как сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский, сначала бойцы сожгли из "Стугны-П" вражеский пикап с личным составом россиян и боеприпасами.

А потом, на другой позиции, воины увидели вражеский МТЛБ и также превратили его в хлам.

"Это был хороший подарок от армейцев для командира отделения, который накануне праздновал день рождения", - добавил Сырский.

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По состоянию на сегодня боевые потери российских оккупантов почти достигли около 234 480.

Кроме этого, спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили новую партию русских и вражеской техники. В частности, 2 вражеских танка, 2 САУ "Акация", 3 пушки "Гиацинт-Б", 2 броневика, станция РЭБ "Поле-21", камеру видеонаблюдения, 25 авто, 3 огневые позиции, 13 вражеских укреплений и один склад с боеприпасами. Кроме того, 72 оккупанта резко "выбыли из чата".

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