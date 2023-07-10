Украинская армия загнала свою "добычу" на крышу и начала огневое поражение.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как наша армия загнала россиян в Бахмуте в очередную ловушку.

Соответствующий ролик генерал опубликовал в Telegram. В кадре бойцы 77 отдельной аэромобильной бригады загнали оккупантов на крышу разрушенной многоэтажки, а затем "разнесли" огневым поражением.

Сырский отметил, что Бахмут берется под огневой контроль Сил обороны.

"Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", - указал он.

Новые продвижения ВСУ на Бахмутском направлении

Напомним, 9 июля командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что для украинцев есть хорошие новости с Бахмутского направления фронта: там россияне "местами оказываются в ловушках" из-за собственных непутевых действий, тогда как ВСУ продолжают продвигаться вперед.

Зарнку 10 июня Генштаб ВСУ уточнил, что по итогам прошлой недели армия Украины продвинулась на 4 квадратных километра в районе Бахмутского фронта. Общие наступления Сил обороны составляют 24 кв. км.

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