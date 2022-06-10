Противник пытается решить проблему комплектования подразделений за счет обещаний введения краткосрочных контрактов, отметили в Генштабе украинской армии.

Противнику все труднее пополнять подразделения, понесшие потери из-за войны в Украине.

Об этом речь идет в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери войскам противника и стойко держать оборону на всех направлениях. Противнику все труднее пополнять подразделения, понесшие потери в результате ведения войны на территории Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введение краткосрочных контрактов на прохождение военной службы.

"Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец", - добавили в Генштабе.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ вторглась на территорию Украины.

Враги сначала обстреливали военные объекты, а потом атаковали и жилье гражданских. По данным украинских властей, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор противников. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 10 июня на нашей земле ликвидировали около 31 900 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: