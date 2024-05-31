ВСУ частично разрушили нефтебазу порта "Кавказ".

В результате ракетного удара ВСУ по порту "Кавказ" возле оккупированной Керчи частично разрушена нефтебаза. Спутниковые снимки последствий удара за 31 мая от Planet Labs опубликовали "Схемы".

"На спутниковых снимках видны последствия ракетных ударов, осуществленных утром того же дня. Согласно изображениям, повреждениям подверглась часть нефтяного терминала, расположенная на территории порта "Кавказ" возле Керчи в оккупированном Крыму. Степень поражения сооружения можно оценить, сравнивая снимки 31 мая с фотографиями, которые спутник сделал днем ранее", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на последних снимках, кроме повреждений нефтебазы, видно, что из акватории порта убрали большие суда.

Отмечается, что по данным проекта Радио Свобода Крым.Реалии, нефтебаза в порту "Кавказ" играет важную роль в поставках Россией топлива на оккупированные ею территории - Крым, а также отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

"Частичное поражение нефтебазы, а также вывод из строя железнодорожного парома "Авангард", в результате ракетного удара по Керченскому порту накануне, может существенно осложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах", - говорится в сообщении.

Удар ракетами "Нептун" по порту в РФ - что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 31 мая украинские бойцы ударили по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае России. - Это произошло на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

Сообщалось, что удар наносили несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

Как отмечают эксперты, для этого удара, вероятно, ракету "Нептун" модернизировали. Эта модернизация могла заключаться в увеличении дальности пуска, увеличении массы боевой части и совершенствовании системы наведения.

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