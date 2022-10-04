Украинская авиация попала в 3 вражеских опорных пункта.

Ракетные войска и артиллерия Украины за прошедшие сутки поразили 2 вражеских пункта управления, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, 12 районов сосредоточения живой силы, военной техники и вооружения и еще 5 других важных объектов противника.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 22 удара по противнику, подтверждено поражение 16 районов сосредоточения военной техники и вооружения врага, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 вторника, 4 октября.

По его данным, авиация также попала в 3 вражеских ракетных комплекса и 3 опорных пункта.

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"...Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА врага", - говорится в сообщении.

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ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа. В середине сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что была деокупована почти всю территория Харьковской области.

2 октября стало известно о еще одной важной победе украинской армии - от захватчиков зачищен город Лиман Донецкой области.

3 октября глава государства сообщил, что наша армия продолжила наступление и в нескольких областях освободила новые населенные пункты.

Потери врага на 3 октября 2022 года такие - уничтожено около 60,5 тыс. противников и, в частности, 2 380 вражеских танков.

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