Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине: ВСУ 'минуснули' еще более тысячи россиян

Кроме того, украинские воины за сутки обезвредили 23 танка и бронемашины оккупантов, 37 артсистем, 1 средство ПВО, более 50 БПЛА и кучу другой техники.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1150 оккупантов. Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют около 656710 (+1150 за минувшие сутки) человек личного состава.

По состоянию на утро 3 октября также обезврежено:

вражеских танков - 8893 (+6) единиц,

боевых бронированных машин - 17596 (+17),

артиллерийских систем - 18906 (+37),

РСЗВ - 1204 (+0),

средств ПВО - 964 (+1),

самолетов - 368 (+0),

вертолетов - 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16393 (+43),

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 25750 (+58) единиц,

специальной техники - 3330 (+12).

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, ночью 3 октября россияне массово атаковали Украину "шахедами".

Видео дня

В частности, в Киевской городской военной администрации сообщили утром, что вокруг и над украинской столицей было уничтожено полтора десятка ударных дронов врага. Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 с половиной часов. Первые группы дронов противник запустил до полуночи, а в течение ночи постоянно добавлялись новые БПЛА. Впрочем, ни один из вражеских "шахедов" своей цели не достиг.

Вас также могут заинтересовать новости: