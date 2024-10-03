Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине: ВСУ 'минуснули' еще более тысячи россиян

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов / фото 66 омбр им. М. Храброго

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1150 оккупантов. Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют около 656710 (+1150 за минувшие сутки) человек личного состава.

По состоянию на утро 3 октября также обезврежено:

  • вражеских танков - 8893 (+6) единиц,
  • боевых бронированных машин - 17596 (+17),
  • артиллерийских систем - 18906 (+37),
  • РСЗВ - 1204 (+0),
  • средств ПВО - 964 (+1),
  • самолетов - 368 (+0),
  • вертолетов - 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16393 (+43),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25750 (+58) единиц,
  • специальной техники - 3330 (+12).
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Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, ночью 3 октября россияне массово атаковали Украину "шахедами".

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В частности, в Киевской городской военной администрации сообщили утром, что вокруг и над украинской столицей было уничтожено полтора десятка ударных дронов врага. Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 с половиной часов. Первые группы дронов противник запустил до полуночи, а в течение ночи постоянно добавлялись новые БПЛА. Впрочем, ни один из вражеских "шахедов" своей цели не достиг.

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