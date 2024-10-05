В издании назвали общее число потерь российских морпехов во время штурмов города.

В боях за город Угледар Донецкой области армия РФ потеряла тысячи военных. Как сообщает российская служба BBC, с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек.

Акцентируется, что при этом потери России в ходе затяжных штурмов Угледара не ограничиваются только военными данных бригад. В частности, бои за Угледар также нанесли серьезный урон российскому мотострелковому батальону "Алга" - по меньшей мере 27 военнослужащих погибли, более 60 оказались ранены и более десятка числятся пропавшими без вести.

В публикации отмечается, что на основе открытых данных удалось подтвердить, что 155-я бригада морской пехоты потеряла по меньшей мере 211 морпехов убитыми и 42 пропавшими без вести, а 40-я бригада "черных беретов" потеряла 72 солдата и офицеров убитыми. При этом установлено, что среди погибших есть 19 офицеров, в том числе командир одного из батальонов Цырен Лубсанов.

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"Установленное нами число потерь 155-й и 40-й бригад включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось... и чье место службы мы смогли подтвердить. Реальное число "черных беретов", погибших при штурме Угледара, может быть примерно в два раза выше - около 570 человек… С учетом пропавших без вести, большинство из которых, скорее всего, погибли, реальная цифра погибших в штурмах Угледара морпехов может вырасти до 700 человек", - говорится в публикации.

В издании акцентировали, что тяжелораненых солдат 155-й и 40-ой бригад морской пехоты достоверно установить невозможно, а потому с учетом всех имеющихся данных число окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й и 40-ой бригадах может составлять примерно 1400 человек, а общее число потерь "черных беретов" под Угледаром - до 2100 человек, и это до 40% штатного состава подразделений.

Бои за Угледар - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 2 октября в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что подразделения Сил обороны вышли из Угледара.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский отступление ВСУ из Угледара было правильным шагом для сохранения жизни украинских военных.

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