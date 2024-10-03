Отступление Вооруженных сил Украины из Угледара Донецкой области было правильным шагом для сохранения жизни наших военных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сегодня в Киеве.
"Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая использует соответствующее же оружие против нас, разрушает все. И когда она разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь. Потому что они гораздо главнее, чем любые застройки. Потому что это наши люди, это граждане Украины. И поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги", - сказал Зеленский.
Президент в очередной раз призвал международных партнеров предоставить Украине "возможность останавливать Россию тем или иным оружием, предоставить разрешение, предоставить соответствующие системы".
ВСУ оставили Угледар
Как сообщал УНИАН, 2 октября стало известно, что Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области. "Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины", - заявила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") в Telegram.
В ОСУВ "Хортица" отметили, что в результате действий противника возникла угроза окружения города: "Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий".