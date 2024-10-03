По его словам, без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию.

Отступление Вооруженных сил Украины из Угледара Донецкой области было правильным шагом для сохранения жизни наших военных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сегодня в Киеве.

"Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая использует соответствующее же оружие против нас, разрушает все. И когда она разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь. Потому что они гораздо главнее, чем любые застройки. Потому что это наши люди, это граждане Украины. И поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги", - сказал Зеленский.

Президент в очередной раз призвал международных партнеров предоставить Украине "возможность останавливать Россию тем или иным оружием, предоставить разрешение, предоставить соответствующие системы".

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ВСУ оставили Угледар

Как сообщал УНИАН, 2 октября стало известно, что Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области. "Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины", - заявила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") в Telegram.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что в результате действий противника возникла угроза окружения города: "Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий".

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