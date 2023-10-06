Российские войска получают мощный ответ от украинских защитников.

Украинские бойцы имеют успехи на Бахмутском направлении, продолжают выбивать россиян с ранее занимаемых позиций, отражают атаки и их попытки восстановить свои ранее утраченные положения, рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.

"В частности, противник пытается штурмовать Клещиевку, Андреевку - безуспешно. За минувшие сутки 8 боевых столкновений зафиксировано на Бахмутском направлении. Противник бил по ВСУ 519 раз, используя реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, гранатометы и минометы различных типов и стрелковое оружие. Четыре раза использовал авиацию", -.акцентировал Евлаш.

Он отметил, что противник получил мощный ответ от украинских защитников и потерял ряд различных артиллерийских систем и тяжелой техники.

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"В частности, было уничтожено силами обороны на Бахмутском направлении 3 танка, одну БМП, одну боевую пушку "Нона-С", также еще одну "Мста-Б" и по одной Д-20 и Д-30. был обнаружен нашими подразделениями радиоэлектронной борьбы пункт управления беспилотными летательными аппаратами и нанесено огневое поражение по этой точке, которое было уничтожено. Также уничтожили 8 FPV-дронов и два беспилотных летательных аппарата ZALA. Сейчас FPV-дроны одни из самых надоедливых средств, которые есть у противника и этому уделяется очень большое внимание", - подчеркнул Евлаш.

По словам начальника пресс-службы восточной группировки войск, враг концентрирует внимание и активизирует свои действия на Лимано-Купянском направлении.

"Возобновляет там боевые действия. Таким образом за минувшие сутки там было зафиксировано 4 боевых столкновения. Противник акцентирует свое внимание возле Макеевки. Также интенсивно применяет свои артиллерийские системы, 663 обстрела за минувшие сутки были зафиксированы на этом направлении. Восемь раз противник применял авиацию, как тактическую, так и армейскую. В частности, это штурмовики Су-35, сейчас противник чаще начал их использовать. Также Су-25 и вертолеты К-52",- акцентировал Евлаш.

Он отметил, что на Лимано-Купянском направлении было ликвидировано 116 оккупантов и 18 образцов вооружения и военной техники противника, среди которой 6 танков Т-72.

"Наши противотанковые расчеты умело отражают атаки противника, наносят удары по скоплениям личного состава, ликвидируют их штурмовые группы, пехоту и ДРГ. Наносится всем соответствующее огневое поражение. Кроме этого, уничтожили 2 БПЛА, один типа "Орлан" и один квадрокоптер, уничтожили 7 автомобилей разных типов, как грузовые, грузовые, так и автомобили, которыми перевозился личный состав. Три склада с боеприпасами были ликвидированы. Мы постоянно обнаруживаем такие полевые находки и проводим их ликвидацию", - информировал Евлаш.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, 6 октября Генштаб ВСУ в утренней сводке информировал о успехи украинских защитников неподалеку недавно освобожденной Андреевки, что под Бахмутом. Отмечалось, что ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, ведут оборону на востоке и юге Украины.

Украинские защитники, рассказывая о военной ситуации возле Бахмута, отмечали, что есть осторожное продвижение, инициатива на стороне Сил обороны. По словам пресс-офицера третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, не исключено, что в Бахмуте могли остаться гражданские люди, но их единицы. В городе кое-где ведутся бои, Бахмут почти разрушен врагом.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов уверен, что после наступления холодов украинское контрнаступление продолжится, даже если продвигаться вперед будет труднее.

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