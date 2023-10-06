Не исключено, что в Бахмуте могли остаться гражданские люди, но их единицы.

Возле Бахмута инициатива на стороне Сил обороны, есть осторожное продвижение. Об этом сказал пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона.

"Сейчас инициатива на нашей стороне, есть осторожное продвижение. Враг очень сильно сопротивляется", - отметил он.

По его словам, оккупанты особенно активизировались после освобождения Силами обороны населенных пунктов вблизи Бахмута. Он подчеркнул, что происходят постоянные атаки, увеличилось количество вражеских авиационных ударов, которые" стали более плотным", не говоря уже о минометных, артиллерийских обстрелах и применении БПЛА. "Авиации стало больше. Но несмотря на это мы не уступили ни одну из освобожденных территорий", – подчеркнул Бородин.

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По его словам, враг стал чаще применять авиацию для ударов по освобожденным населенным пунктам. Также отметил, что оккупанты бросают в бой очень разные подразделения с разной мотивацией, подготовкой, то есть "этакая солянка".

Бородин отмечает, что для врага очень важно удержать населенные пункты под Бахмутом, потому что они понимают, что отступление из них приведет к потере Бахмута. При этом подчеркнул, что те ресурсы, которые оккупанты потратили на захват Бахмута, беспрецедентны и это свидетельствует о том, что город для них "является ключевым".

Бородин не исключает, что в Бахмуте на сегодня еще могут оставаться гражданские люди. "Трудно оценить по гражданскому населению. Однако думаю, что их там почти не осталось, возможно единицы где - то скрываются в подвалах", - сказал он. По его словам, город почти разрушен. При этом добавил, что в городе кое-где ведутся бои. "В городе также ведутся бои. Однако это достаточно осторожная тема", - отметил он.

ВСУ добились успеха неподалеку Андреевки под Бахмутом - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в Генеральном штабе ВСУ сообщили об успехах украинских военных неподалеку недавно освобожденной Андреевки, что под Бахмутом.

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинские воины имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. На этом же направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области.

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