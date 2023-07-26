Силы обороны Украины давят на врага на Бахмутском направлении, сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины.

В течение суток на Бахмутском направлении потери врага резко возросли - украинские воины ликвидировали 89 российских оккупантов, 133 - получили ранения, а еще двое противников оказались в плену.

Защитники нашей страны также уничтожили четыре полевых склада боеприпасов противника, один дрон-камикадзе "Ланцет", еще три беспилотника и две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в среду, 26 июля, в эфире "FreeДом".

По его словам, Силы обороны Украины держат инициативу и давят на захватчиков.

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"…Враг отчаянно сопротивляется. 567 раз за эти сутки он наносил удары всеми видами и калибрами артиллерии по нашим позициям. Совершил один авианалет, восемь боестолкновений случилось на этом направлении…", - рассказал Череватый.

Полномасштабная война в Украине против России продолжается - что нужно знать

На Бахмутском направлении уже длительное время идут ожесточенные бои с российскими захватчиками. Украинским воинам удалось перейти в контрнаступление и освободить немало нашей территории.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, уже созданы условия для того, чтобы под контроль Киева был возвращеен город Бахмут Донецкой области. Сырский говорил, что противники оказались в полуокружении.

Стоит отметить, что за время полномасштабного вторжения Россия в Украине понесла огромные потери. Потери РФ на 26 июля 2023 года составляют приблизительно 243 680 оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли много техники, в том числе 4 727 артиллерийских систем и 3 993 дронов оперативно-тактического уровня.

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