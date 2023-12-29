В результате удара погибли 74 человека, ещё 27 получили ранения.

В России наконец-то назвали реальное число жертв вследствие удара ВСУ по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии 26 декабря.

Как сообщает портал "Новости Севастополя" со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, в результате атаки ВСУ на корабль "Новочеркасск" погибли 74 человека, ещё 27 получили ранения.

По данным издания, главнокомандующий военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов обратился к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко с предложением объявить на территории города двухдневный траур.

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Также о гибели 74 российских моряков сообщает Центр национального сопротивления. Он ссылается на письмо командующего флотом РФ, которое якобы имеют в распоряжении активисты.

"Следует заметить, что первоначально релиз, который рассылала пресс-служба Черноморского флота России, опубликовали большинство крымских СМИ, но впоследствии ряд из них удалили публикацию. Однако подтверждение публикации осталось в Интернете навсегда", - говорится в сообщении ЦНС.

Удар по "Новочеркасску" - что нужно знать

Как писал УНИАН, в ночь на 26 декабря ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ "Новочеркасск". Сообщалось, что на месте найдены обломки ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.

Сначала росСМИ сообщали, что в результате удара 33 члена экипажа пропали без вести, 23 ранены, один погиб.

В то же время представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что все, кто был на борту БДК "Новочеркасск", погибли, а по словам пресс-секретаря Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, на борту БДК "Новочеркасск" во время атаки ВСУ могли находиться около 80 человек.

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