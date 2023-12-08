Корабль поднят на причал.

Пораженный в ноябре украинскими ракетами российский корабль "Аскольд", скорее всего будут ремонтировать.

Об этом спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона.

"Российский" Аскольд", который был поражен, они сейчас из воды подняли на причал и, скорее всего, собираются его ремонтировать", - сообщил он.

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Плетенчук отметил, что враг сейчас занимается вопросом выживания своего флота. "Российские оккупанты уже потеряли 15 единиц уничтоженными и 12 поврежденными. Даже учитывая их общее количество в Черном море это достаточно серьезный показатель", - подчеркнул он.

Также представитель ВМС Украины рассказал, что за время действия зернового коридора без участия России удалось перевести 7,5 миллион тонн. "И речь идет о более чем 200 судах, которые им (речь идет о зерновом коридоре - УНИАН) воспользовались. Поэтому конечно РФ по этому поводу нервничает, им это очень не нравится, потому что у них, во-первых, забрали инструмент влияния, а, во-вторых, конечно это такое геополитическое унижение, к которому они не привыкли", - сказал Плетенчук.

По его словам, у врага происходит "определенное переосмысление". При этом отметил, что свои корабли оккупанты передислоцировали, рассредоточили. "То есть они пытаются сохранить свой флот. Они периодически дислоцируются уже не только в Новороссийске, а в Туапсе. И всерьез рассматривают возможность дислокации свои кораблей в оккупированной части Грузии – Абхазии", - сказал Плетенчук. При этом рассказал, что в Новороссийске сейчас базируются два новых корабля класса "Каракурт", один из них побывавший на заводе "Залив" в Керчи, а второй – несколько дней назад зашел Волгой в Азово-Черноморский регион из Казани из города Зеленодольск, где их строят. "Всего они планировали 5 единиц в составе Черноморского флота и один из них они перекули в акваторию и сейчас в Новороссийске находится малый ракетный корабль "Туча", - сказал он.

Удар по "Аскольду" - детали

Как сообщал УНИАН, 4 ноября во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы на судостроительном заводе. В результате атаки ВСУ серьезно пострадал корабль проекта "Каракурт" "Аскольд".

Тогда спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, что этот корабль очень не скоро станет в строй, если вообще это когда-нибудь произойдет.

Аналитики Defence Express посчитали, что каждый из ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт" стоит примерно 1,47 миллиарда рублей, или же ориентировочно 16 миллионов долларов, а по курсу 2015 года 24 миллиона долларов. Таким образом, уничтоженный в Керчи "Аскольд" стоил примерно 16 миллионов долларов.

Стоимость корвета-носителя "Калибров" выглядит слишком низкой, ведь украинский Forbes оценил уничтоженный крейсер "Москва" в 750 миллионов долларов.

Кроме того, эксперты отметили, что один новый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" по смете Минобороны РФ стоит в 10 раз меньше, чем новый Ту-160М по программе "воспроизведение", который оценивается в 15-16 миллиардов рублей за "борт".

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