На левобережье ликвидировано почти три десятка российских оккупантов.

На одном из направлений подразделения ВСУ уничтожили много оружия и техники противника, среди которой система "Ураган". Как сообщает пресс-служба обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 29 оккупантов. Уничтожены четыре вражеские пушки, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, четыре единицы автобронетехники, передовой пункт управления мотострелкового полка и пункт управления БПЛА.

Кроме того, в металлолом превратили реактивную систему залпового огня "Ураган".

По данным пресс-службы, корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 13 единиц: один корабль - в Азовском море, 12 - в Черном.

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"Именно в Черном море на боевом дежурстве находится подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 ракет типа "Калибр", - рассказали в Силах обороны юга.

Также говорится, что противник в течение суток нанес четыре авиационных удара с применением 10 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов, а также продолжает террор гражданского судоходства в черноморской акватории, сбрасывая бомбы по путям следования торговых судов.

Еще одной воздушной угрозой населенным пунктам правобережья является сброс с дронов осколочных боеприпасов по населенным пунктам. При этом оккупанты прицельно выбирают места скопления людей, частные подворья, дворы многоквартирных домов, где есть детские площадки. За минувшие сутки зафиксирован сброс 33 таких снарядов.

Также активизировалась и вражеская артиллерия: было более 100 артиллерийских обстрелов, но количество снарядов осталось на уровне чуть больше, чем 640. Кроме того, 15 раз удары производили прицельно по населенным пунктам правобережной Херсонщины и противоположным Кинбурнской косе громадам Николаевщины. В результате обстрелов погибли 2 гражданских, еще 2 гражданских ранены, оккупанты уничтожили частный дом, повреждены более 90 зданий, а именно частные подворья, магазины, торговые киоски, промышленное здание.

Что такое "Ураган"

БМ-27 "Ураган" - реактивная система залпового огня калибра 220 мм, разработанная в СССР. Комплекс имеет боевую и транспортную машины, которые базируются на доработанном шасси ЗИЛ-135ЛМ. Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 кг каждый, которые способна выпустить залпом за 20 секунд.

Первые признаки использования РСЗО "Ураган" против Украины появились в июле 2014 года. Уже 24 января 2015 года управляемые из Москвы боевики "ДНР" обстреляли восточные окраины Мариуполя. В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по этому теракту указано, что город был обстрелян боевиками из установок "Град" и "Ураган".

Во время полномасштабной войны России против Украины 2022 года "Ураганы" использовались для обстрела жилых массивов Ахтырки, спальных районов Харькова, в результате чего разрушены десятки домов, пострадало много людей. 24 марта 2022 года в Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. Тогда погибли около десяти жителей города, еще 15 были ранены. По словам саперов это были "ракеты системы "Ураган" с кассетными элементами, которые несут сотни обломков".

Потери России в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, авиация Сил обороны Украины за 14 октября нанесла 12 ударов по районам сосредоточения живой силы и военной техники врага, два - по зенитно-ракетным комплексам российских войск. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пункт управления и два артиллерийских средства противника.

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