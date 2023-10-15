Всего было уничтожено 26 единиц военной техники противника.

Украинские военные на Таврическом направлении нанесли врагу немалые потери. В частности, бойцами Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" был сбит вражеский самолет.

"Потери врага в личном составе продолжают расти. Также воинами ОСУВ "Таврия" сбит в Донецкой области самолет СУ-25 врага, уничтожен БМПТ "Терминатор" и одна тяжелая огнеметная система залпового огня "Солнцепек". Боевая работа продолжается", – рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он добавил, что украинские защитники продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того совершил 901 артобстрел. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1876 огневых задач.

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"Общие потери врага составили 797 человек. Уничтожено 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БПЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага", – резюмировал Тарнавский.

Потери РФ в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину вражеские войска потеряли 286 890 человек. В частности, 970 захватчиков были ликвидированы в течение предыдущих суток, сообщили в Генштабе. Также унтичтожили кучу вражеской техники.

Тем временем на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы. За пять дней активных атак Авдеевки войска РФ потеряли 3000 солдат.

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