В частности, подразделения ракетных войск поразили пункт управления российских войск.

Авиация Сил обороны Украины за 14 октября нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили пункт управления и два артиллерийских средства россиян.

Тем временем российские войска нанесли два ракетных и 37 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения потери России в Украине предварительно составили более 286 тысяч солдат.

Кроме того, РФ потеряла не менее 4940 танков, 9337 боевых бронированных машин, 6833 артиллерийских систем, 547 средств противовоздушной обороны, 5265 беспилотников оперативно-тактического уровня, 9225 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 971 единицу специальной техники.

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