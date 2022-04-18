В Изюме оккупанты уже два дня пытаются мобилизовать патриотически настроенных жителей, настолько в рашистов уже плачевное состояние.

На Харьковщине Вооруженные Силы Украины сегодня сбили вражеский самолет.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона UAРазом.

"Сегодня вблизи города Балаклея мы сбили вражеский самолет", - отметил он, информируя о текущей ситуации в области военных действий.

По его словам, самой "горячей точкой" в области остается Изюмское направление.

"Наши вооруженные силы ведут активное сопротивление, держат свои позиции, которые постоянно пытается прорвать враг, но ему это не удается", - сказал Синєгубов.

Он рассказал о ситуации на оккупированных территориях области.

Так, по его информации, в Изюме оккупанты уже два дня пытаются призвать население становиться в ряды их вооруженных сил.

"Настолько у них плачевное положение дел, что они пытаются мобилизовать партиотически настроенных людей, которые держатся и даже не покидают Изюм. Хотя их пытаются вывезти силой на территорию РФ", - сказал глава ОВА.

Относительно Купянска и Волчанска, по словам Синегубова, враг там пытался установить свой режим, контроль, но люди не принимают этого, настроены патриотически.

"У нас есть с этими людьми контакт", - заверил Синєгубов.

Он напомнил, что мэру Купянска предъявлено заочно подозрение о государственной измене. Также есть информация, что мэр города Балаклея вместе с семьей выехал за пределы Украины, как только узнал, что возбуждено уголовное производство по признакам государственной измены в отношении его действий.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали капитана российского десантного корабля "Цезарь Куников".