Оккупанты и в большой праздник продолжали бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные украинские города.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили пять воздушных целей российских оккупантов - самолет, три вертолета и БПЛА.

Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты даже в большой праздник продолжали бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные украинские города.

"Весь христианский мир сейчас празднует Пасху - один из важнейших религиозных праздников. А российские оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные украинские города, неся горе, смерть и разруху.

Прежде всего эти военные преступления происходят на частично контролируемых врагом территориях. Речь идет о востоке и юге Украины, где рашисты окопались и существенно нарастили свои средства ПВО", - сказано в сообщении.

Впрочем, воины Вооруженных Сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе.

За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожен один самолет (истребитель типа "Су"); три вертолета (два Ми-24 и Ка-52); один БПЛА ОТР (Орлан-10).

Отмечается, что истребители Воздушных Сил продолжают осуществлять патрулирование воздушного пространства и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск.

Ранее УНИАН уже сообщал, что жителей Луганщины призывают к немедленной эвакуации, ведь для спасения у них осталась последняя неделя.

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