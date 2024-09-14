В России ожидают, что летом 2025 у них начнутся "все проблемы", говорит глава ГУР.

Российская Федерация хотела бы завершить развязанную против Украины войну до конца 2025 – начала 2026 года. Причем Москва надеется завершить ее своей победой.

Такое заявление сделал Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на 20-й ежегодной конференции YES (Ялтинская европейская стратегия), которая состоялась в Киеве. По его словам, рубеж 2025 года – начало 2026-го для Кремля является ключевым.

"Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, Российской Федерации, если они не выходят из этой войны условными победителями, они надалекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать – это горизонт от 30-ти лет – выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся", – пояснил он.

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В России ожидают, что летом 2025 у них начнутся "все проблемы". Буданов отметил, что тогда соединятся как финансово-экономический, так и социально-политический фактор.

Сейчас РФ борется с ухудшением экономической ситуации, потому что понимает, что спад уже ощутим. Однако нынешняя ситуация – далеко не пик.

"Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано много процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось", – продолжил руководитель украинской разведки.

К тому же, все более острым в России становится вопрос недобора в ряды армии. Уже летом 2025 года в Москве столкнутся с дилеммой – объявлять новую мобилизацию или уменьшать интенсивность боевых действий, что в конечном итоге может стать для врага критическим.

Война в Украине: это стоит знать

Россияне перебросили в Волчанск Харьковской области "кадыровцев". Как рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, на отрезок от Глубокого до Волчанска Россия перебрасывает подразделения "Ахмат". Он отметил, что там есть хорошо подготовленные военные, которые умеют выполнять боевые задачи. Кроме того, "Ахмат" занимается "принудительной мотивацией" солдат, которые не хотят воевать.

Тем временем Силы обороны Украины освободили еще два населенных пункта в Курской области РФ. Так, под контроль украинских защитников перешли села Дуровка и Ветреное, сообщили аналитики DeepState.

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