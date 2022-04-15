После ремонта бронемашина будет помогать ВСУ в борьбе с оккупантами.

На Киевщине украинские пограничники обнаружили сломанный российский БТР. Отремонтируют и бронемашина уже будет помогать Вооруженным Силам Украины в борьбе с оккупантами.

Как рассказали в Госпогранслужбе, бронемашина была сломанной, поэтому пограничники использовали тягач и доставили ее в подразделение.

"Здесь его восстановят, перекрасят и поставят в строй. Будет иметь возможность реабилитироваться, избивая врагов Украины", - отмечают пограничники.

Ранее Вооруженные Силы Украины обратились к жителям Сумской области с призывом вернуть запчасти от трофейной техники РФ чтобы она могла полноценно служить обороне нашей страны.

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