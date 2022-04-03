Как отмечается, воины ССО продолжают поиски врага, чтобы сполна "отблагодарить" их за трофеи.

Силы специальных операций вблизи одного из населенных пунктов обнаружили российский ЗРК "Бук" и боеприпасы к нему.

Об этом в Facebook сообщает Командование Сил спецопераций ВСУ.

"На эту находку наткнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления. Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов, воины обнаружили российский ЗРК "Бук". Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, воины ССО продолжают поиски врага, чтобы сполна "отблагодарить" их за трофеи.

Ранее сообщалось, что на севере Украины бойцы Вооруженных сил захватили ценные трофеи. Среди них есть российская портативная система спутниковой связи "Аурига-1.2 в".

Справка УНИАН. ЗРК "Бук" - семейство самоходных зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БПЛА и прочее) на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км), в условиях интенсивной радиопротиводействия.

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