Параллельно состоялась демилитаризация нескольких десятков единиц вражеской техники.

За вчерашний день на фронте ликвидированы 620 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения уже составили около 198 880 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, в течение суток украинские бойцы уничтожили новую порцию вражеской техники:

5 танков (всего ‒ 3756),

18 боевых бронированных машин (7325),

21 артиллерийскую систему (3116),

1 установку РСЗО (562),

31 БПЛА оперативно-тактического уровня (2696),

7 автомобилей и автоцистерн (6018),

2 единицы специальной техники (404).

Российские потери – последние новости

На фоне тяжелых потерь в боевой технике российские войска постепенно переходят на использование снятых с консервации вооружений. В частности на фронте становится все больше сильно устаревших танков Т-55. По словам военного эксперта Олега Жданова, одно из преимуществ этих машин – большие запасы боеприпасов к ним.

Видео дня

По информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, вчера украинские войска нанесли огневое поражение по командному пункту россиян в Клещиевке под Бахмутом. Среди "демобилизованных" – заместитель командующего 2АК по МПЗ, полковник "Т"; командир 4 ОМСбр полковник "М"; начальник штаба 4 ОМСбр полковник "М".

Вас также могут заинтересовать новости: