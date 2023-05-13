Санитарные и безвозвратные потери личного состава составили 20 человек.

Украинские войска нанесли огневое поражение по командному пункту россиян в Клещиевке Бахмутского района. Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") рассказал в Telegram детали.

"Замполит корпуса приехал поднять всех в атаку на лошадях и с саблями, но прилетел подарок на командный пункт", - написал Штефан.

Среди "демобилизованных" - заместитель командующего 2АК по МПЗ, полковник "Т"; командир 4 ОМСбр полковник "М"; начальник штаба 4 ОМСбр полковник "М".

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Кроме того, тяжелые ранения получил заместитель командира 4 ОМСбр полковник "Я". Но, отметил Штефан, "надежда на "демобилизацию большая".

Санитарные и безвозвратные потери личного состава составили 20 человек. Данные по уничтоженной технике и вооружению уточняются.

Ситуация в Бахмуте и потери РФ - актуальные данные

Украинские войска продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Как рассказала вечером 13 мая заместитель министра обороны Анна Маляр, в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично. Украинские защитники уничтожают врага и уже немало взяли в плен.

Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый уточнил, что на Бахмутском направлении наши воины уничтожили 127 оккупантов и 171 ранили. Кроме того, было уничтожено 3 танка, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 8 складов с боеприпасами.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 198 260 оккупантов, из них 590 за предыдущие сутки. Вечером 13 мая Генштаб отдельно отчитался о нанесении авиацией ВСУ восьми ударов по районам сосредоточение личного состава и военной техники российских войск, а также удар по российскому зенитно-ракетному комплексу.

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