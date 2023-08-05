Эксперт заявил, что в мае всё изменилось и за 3 месяца средний показатель потерь ствольной артиллерии составил 640.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждает, что после трёх месяцев катастрофических потерь в артиллерии, российский ВПК выбыл из обоймы компенсационных возможностей.

"Дело в том, что возможности российского ВПК по снятию с консервации и восстановлению буксируемой ствольной артиллерии в пределах 200 - 300 единиц в месяц. До мая 2023 этот потенциал по буксируемым гаубицам, особенно с учётом пиковых возможностей, полностью не только покрывал ежемесячные потребности компенсации потерь, но и превышал их! Ведь средний показатель потерь ствольной артиллерии РОВ за 14 месяцев составлял 200 стволов. Благодаря таким показателям, российский ВПК, без особого напряга, смог не только компенсировать каждый месяц потери, но и наращивать время от времени потенциал на +100 стволов", - написал он.

Эксперт заявил, что в мае всё изменилось и за 3 месяца средний показатель потерь ствольной артиллерии составил 640.

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"За 3 месяца было уничтожен не только стандартный объём, соответствующий прошлым 14 месяцам, но и превышен этот показатель более чем в 3 раза, нивелировав тем самым прирост минувшего периода. В артиллерийских войсках РОВ в этой связи начинает ощущаться, скажем так, своеобразная гойда. Артиллерия продолжает пока выполнять свои функции за счёт созданного резерва, но резерв практически исчерпан, а компенсационные возможности ВПК России выше не прыгнут", - добавил он.

Потери РФ в войне с Украиной - подробности

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 600 российских захватчиков и почти 90 единиц вражеской техники и вооружения.

Кроме того, россияне потеряли 4 тыс. 228 танков (4 за сутки), 8 тыс. 249 боевых бронированных машин (15 за сутки), 4 тыс. 911 артиллерийских систем (19 за сутки), 466 средства противовоздушной обороны (1 за сутки), 4 тыс. 104 беспилотника оперативно-тактического уровня (27 за сутки), а также 7 тыс. 392 единицы автомобильной техники и автоцистерн (20 за сутки) и 724 единицы спецтехники (3 за сутки).

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