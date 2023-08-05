Украинское контрнаступление продолжается на нескольких направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки в Украине между нашими защитниками и российскими захватчиками было 36 боев.

Российские захватчики на пяти направлениях проявляли активность и ничего не добились сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в субботу, 5 августа, в своей сводке. По его данным, противник на Шахтерском направлении тщетно пытался восстановить утраченное положение в районе Благодатного.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление захватчиков в районах Красногоровки, Старомихайловки и Марьинки.

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"На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки", - отметили в Генштабе.

Кроме того, враги напрасно вели наступательные действия возле Новопокровки, которая находится на Запорожском направлении.

Стоит отметить, что контрнаступление ВСУ 2023 продолжается на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Наши защитники и защитницы, в частности, закрепляются на тех рубежах, на которые смогли выйти.

Важные новости Украины - война продолжается

Россияне уже длительное время пытаются продвинуться вперед на востоке Украины и терпят провалы. В Минобороны Украины 4 августа сообщили, что больше всего оккупантов сконцентрировано на Купянском направлении.

Стоит отметить, что РФ на нашей земле несет огромные потери. Общие потери врага на 4 августа 2023 года составляют примерно 248 490 оккупантов. Также уничтожено много техники противника, в том числе 4 тыс. 228 танков.

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