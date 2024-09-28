Также украинские военные уничтожили немало вражеской техники.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 470 российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери армии РФ в личном составе составили 650 640 захватчиков.

Также было уничтожено и поражено военную технику врага, в частности:

танков - 8860 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 17 438 (+42) ед,

артиллерийских систем - 18 733 (+55) ед,

РСЗО - 1 203 (+4) ед,

средства ПВО - 961 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 16 093 (+62),

крылатые ракеты - 2 610 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25 411 (+0) ед,

специальная техника - 3 291 (+99).

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что 27 сентября авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны шесть раз атаковали районы сосредоточения личного состава и ВВТ вражеской армии, в результате чего были уничтожены два командных пункта, а также поражены две артиллерийские системы.

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Война в Украине - последние новости

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что ВСУ рассматривают два сценария дальнейших действий в Угледаре. По его словам, город является действительно важным логистическим и оборонным центром, который имеет тактическое значение для наших перспектив.

В то же время военный эксперт Иван Киричевский отметил, что россияне активно готовились к наступлению на Сумщину и планировали зайти дальше вглубь территории Украины. Он считает, что операция ВСУ на Курщине сделала невозможным наступление российской армии на территорию Сумской области.

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