Киричевский напомнил, что в первую неделю операции ВСУ на Курщине не было никакой официальной квалификации этих действий.

Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что российские оккупанты активно готовились к наступлению на Сумскую область и планировали зайти дальше вглубь территории Украины. По его словам, это было лишь вопросом времени.

"Более того, россияне не просто готовились ударить по нам на территории Сумщины и растянуть наши силы, это грозило нам обвалом всего фронта. По информационной и эмоциональной части операции ВСУ в Курской области, то мы уже второй год идем по срединному сценарию", - рассказал аналитик в эфире Еспресо.

Он выразил мнение, что "с одной стороны у нас дела идут хуже, чем хотелось бы, а с другой - лучше, чем могло бы быть".

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"Поэтому, действительно идеальным бы вариантом было бы, если бы нам хватало сил и средств на массированные операции на Курщине и большие контроперации на востоке. Впрочем, получилось так, что мы вынуждены были действовать ограниченными силами на Курщине". - пояснил Киричевский.

По его убеждению, операция ВСУ на Курщине сделала невозможным наступление российской армии на территорию Сумской области. Он добавил:

"Если бы наши войска не начали действовать на территории Курской области, то сейчас мы реально начинали бы говорить категориями настолько далеко российским танкам осталось до Киева".

Эксперт напомнил, что в первую неделю операции ВСУ на Курщине не было никакой официальной квалификации этих действий.

"...Возникли дискуссии о том, а нужно ли было отвлекать наши силы и средства на эту операцию. Извините, но 30 тысячная группировка российских войск могла бы продвигаться на Сумы. И если бы не превентивная операция ВСУ на Курщине, то мы бы сейчас обсуждали Сумскую область, как зону активных боевых действий. В частности, штурм Сум и тому подобное", - добавил Киричевский.

Операция в Курской области - детали

Контрнаступление российских войск в Курской области обернулось провалом, пишет издание BILD. Там напомнили, что согласно заявлению Путина, российская армия должна полностью вернуть под контроль всю территорию Курской области.

"Впрочем, российское контрнаступление затянулось - только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись к югу от Кореневого. Вскоре в Кремле заявили, что у российской армии есть время уже до середины октября, чтобы вернуть под контроль Москвы занятые ВСУ территории", - сказано в сообщении.

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