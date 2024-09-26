Также враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Николаевской, Запорожской и Одесской областях. Есть погибшие и раненые.

Российская оккупационная армия сегодня нанесла по ряду регионов Украины ракетно-дроновых ударов - в Ивано-Франковской области поврежден объект критической инфраструктуры, в других регионах есть погибшие и раненые.

Как сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковске.

"Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы", - заявила Онищук.

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По ее словам, пожар, возникший на месте падения, уже ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

По информации "Прикарпатьеоблэнерго", в результате ночной атаки российских беспилотников, в Ивано-Франковской громаде зафиксированы повреждения электросетей.

"Из-за этого сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска", - говорится в сообщении.

Также вражеской атаке подверглась Одесская область. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, ночью враг атаковал регион ракетами и беспилотниками.

"Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено. В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина... Повреждены здания и автомобили. Также произошло возгорание сухой травы, спасатели оперативно ликвидировали пожар", - сообщил Кипер.

В результате дроновой атаки, которую россияне совершили уже под утро, погибших и пострадавших нет, утверждает Кипер. Существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Как сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, в ночь на 26 сентября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны тоже велась боевая работа. Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры, есть отключения абонентов.

"Большую часть уже заживили энергетики, работы продолжаются. Пострадавших нет", - рассказал Ким.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в Запорожье в результате ударов авиабомбами травмы получили по меньшей мере восемь человек, среди них - ребенок. Разрушены и повреждены 12 домов, в том числе многоквартирный. Спасатели ГСЧС провели поисковые и аварийно-спасательные работы, эвакуировали 18 человек.

Также дважды враг обстрелял Херсонскую область. В результате авиаудара пострадали два человека, которых спасатели деблокировали из-под завалов.

Кроме того, враг атаковал Киевскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую области. По данным полиции, в этих регионах обошлось без пострадавших.

Атака на Киев 26 сентября: что известно

Российские оккупанты сегодня атаковали столицу Украины "Шахедами". Утром в результате падения обломков БПЛА в Киеве повреждены четыре многоквартирных дома и 20 автомобилей, произошла разгерметизация газовой трубы. Два человека пострадали - мужчина получил ранения, у его ребенка, по данным правоохранителей, острая реакция на стресс.

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