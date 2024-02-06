Противник за сутки на части фронта потерял, в частности, более 30 единиц военной техники.

На Таврическом направлении за сутки потери РФ на 6 февраля 2024 года большие благодаря воинам Вооруженных сил Украины - ликвидировано более 400 противников.

Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. "Общие потери врага за минувшие сутки составляют 483 человека и 34 единицы военной техники (не учитывая БПЛА) - это, в том числе 5 танков, 13 боевых бронированных машин, 7 автомобилей и 5 единиц спецтехники", - сообщил Тарнавский.

Кроме того, среди уничтоженного вооружения россиян - 3 станции радиоэлектронной борьбы "Гарпия". Также украинские воины поразили и уничтожили 1 склад боеприпасов. "Нейтрализовано (посажено) 190 БПЛА разных типов", - отметил Тарнавский.

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При этом, в операционной зоне "Таврия" за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 21 авиаудар, провели 73 штурмовых действия и совершили 732 артиллерийских обстрела. "Украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - добавил бригадный генерал.

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Как сообщал УНИАН, общие боевые потери врага за все время полномасштабного вторжения России в Украину ориентировочно составили около 390 тыс. 580 погибшими, в том числе 1020 человек за минувшие сутки.

За прошедшие сутки, 5 февраля, на фронте между ВСУ и оккупантами произошло 126 боевых столкновений. Авдеевское направление остается самым горячим. Там ведется наибольшее количество боев. Недавно военный аналитик, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий допустил возможность того, что ВСУ покинут Авдеевку из-за дефицита снарядов.

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