"Минусован" еще и один подполковник оккупантов, поделился украинский воин.

Потери РФ на 25 июня 2024 года среди офицерского состава серьезно увеличились, в частности, ликвидированы два полковника противника - Алексей Ляпин (кличка "Звезда") и Владимир Ненастьев, который командовал батальоном "Барс-14".

"Минусованы" также подполковник Григорий Прасько и три лейтенанта - Михаил Жаров, Вячеслав Санников и Салим Сунгуров, сообщил украинский офицер Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", в своем Telegram-канале.

"…успешно демобилизированы: младший лейтенант Задорожнов Николай; младший лейтенант Свитнев Александр; младший лейтенант Богданов Алексей", - добавил защитник нашей страны.

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Важные потери РФ на 25 июня 2024 - сегодня это стоит знать

Россияне пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине, получают достойны ответ от украинских воинов и несут потери, в том числе в живой силе. Общие потери РФ на 25 июня среди личного состава насчитывают уже приблизительно 536 840 захватчиков.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский сказал, что наши бойцы выбили вражеский кадровый костяк - российских офицеров среднего звена, и поэтому оккупанты не могут совершать наступательные действия большими соединениями.

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