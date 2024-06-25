Поражено еще 35 вражеских артиллерийских систем и 18 боевых машин пехоты.

За прошедшие сутки потери России в Украине ощутимо возросли - Силы обороны нашего государства обезвредили более 1,1 тыс. российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 июня 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 536 тыс 840 человек, в том числе 1180 за минувшие сутки;

танков - 8035 (+4) единиц;

боевых бронированных машин - 15 тыс 431 (+18);

артиллерийских систем - 14281 (+35);

реактивных систем залпового огня - 1108;

средств ПВО - 863;

самолетов - 359;

вертолетов - 326;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11413 (+31);

крылатые ракеты - 2324 (+1);

корабли /катера - 28;

подводные лодки - 1.

Кроме того, поражено еще 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн - 19 тыс 362 и 6 единиц спецтехники.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня российские оккупанты ударили по городу Покровск Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М". В частности, в результате двойного российского удара по Покровску погибли 4 человека, а также известно о 40 раненых, из них трое - дети.

Издание The Times сообщает, что Россия смогла усилить наступление в Донецкой области и пытается достичь новых успехов, используя задержку помощи Украине со стороны Запада. И теперь такие города как Курахово и Покровск оказались на линии фронта и могут повторить судьбу Авдеевки и Часового Яра.

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