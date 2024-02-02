Сведения о ликвидированном личном составе врага выясняются, отметил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали результаты атаки на военный аэродром оккупантов в Бельбеке (временно оккупированный Крым), сообщив о возможном поражении по меньшей мере трех самолетов россиян.

Важную информацию рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат, которого в эфире телемарафона спросили о том, известно ли уже о потерях россиян в результате этой атаки. Он отметил, что этот вопрос больше к украинской разведке и что лучшее подтверждение - это спутниковые снимки.

"Но еще лучшее подтверждение - это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях. По меньшей мере там было три самолета, потом личный состав был еще уничтожен. Ну, и это лучшее подтверждение того, что таки "не все цели сбиты", и что ракеты достигли своих целей, о чем в конце концов и говорил командующий Воздушными силами ВСУ (Николай Олещук, - Ред.), который поблагодарил за успешную работу и уничтожение оккупантов в Крыму на различных площадках, в частности, и аэродроме Бельбек", - добавил Игнат.

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Атака на аэродром Бельбек - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 января во временно оккупированном Крыму произошла серия взрывов, в том числе в районе военного аэродрома Бельбек. Минобороны РФ заявило о сбитии 20 "украинских" ракет. В Военно-морских силах сказали, что есть успешные результаты удара, однако детали не раскрыли.

Потом в сети сообщили, что во время удара по военному аэродрому Бельбек ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко. Сообщается также, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.

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