На Донбассе украинские военные отбили атаки оккупантов в районах семи населенных пунктов.

За прошедшие сутки украинские войска ударили по районам сосредоточения российских войск и позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по зенитно-ракетным комплексам", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00.

Кроме того, отмечается, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы русских.

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Также сообщается, что в течение суток на Донбассе украинские военные отбили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Дубрава Луганской области", - отметили в Генштабе.

Кроме того, украинские военные отбили вражеские атаки неподалеку Федоровки, ягодного, Берховки, Бахмута и Курдюмовки Донецкой области.

Потери России на 21 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года предварительно составили более 144 тысяч человек личного состава.

Также Россия встратила: танков - 3326, боевых бронированных машин - 6562, артиллерийских систем - 2338, БПЛА оперативно-тактического уровня - 2023, автомобильной техники и автоцистерн - 5210, специальной техники - 226.