Поражены, в частности, несколько районов сосредоточения личного состава врага.

Потери врага на сегодняшний день увеличились - за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли удары по военной технике и складам боеприпасов российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 39 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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В Генштабе напомнили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В то же время авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, три склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию противника", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что общие потери врага на 1 сентября 2023 года составляют примерно 263 тысячи 490 человек.

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Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что Россия перебрасывает свои малообученные дивизии на восток Украины, чтобы освободить резервы, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, и передислоцировать их для защиты от украинского контрнаступления на юге Украины.

Аналитики Института отмечают, что это свидетельствует о том, что непосредственная угроза украинского прорыва на юге достаточно серьезная.

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