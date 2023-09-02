Как отмечают аналитики, это свидетельствует о том, что угроза украинского прорыва на юге достаточно серьезна.

Россия перебрасывает свои малообученные дивизии на восток Украины, чтобы освободить резервы, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, и передислоцировать их для защиты от украинского контрнаступления на юге Украины.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), по информации начальника Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, Россия перебросила на Купянское направление части вновь сформированной 25-й общевойсковой армии для замены частей 41-й общевойсковой армии, которые начали "медленную" передислокацию на юг Украины.

Аналитики отмечают, что эти подразделения, вероятно, деградировали и действуют без ротации на уровне бригад и полков.

Видео дня

"Ранее ISW подсчитала, что отсутствие оперативных резервов вынудит российское командование проводить дальнейшие передислокации и принимать трудные решения о том, каким участкам фронта отдать приоритет. Российское военное командование, судя по всему, перебросило в Луганскую область элементы недавно сформированной и, вероятно, низкокачественной или недостаточно укомплектованной 25-й САА, чтобы высвободить относительно более эффективные подразделения 41-й САА для юга Украины", - говорится в отчете.

В то же время, отмечают аналитики, 25-я общевойсковая армия вряд ли будет столь же боеспособна, учитывая ее поспешное развертывание, раньше предполагаемой даты развертывания в декабре 2023 года.

"Текущая численность и возможности подразделений 25-й дивизии ВГА, развернутой в Украине на пять месяцев раньше срока, неясны. Это соединение, скорее всего, либо сильно недоукомплектовано и не соответствует штатной численности двух дивизий, либо плохо обучено, как и первые российские мобилизованные подразделения осенью 2022 года, либо и то, и другое", - говорят аналитики.

В ISW отмечают, что российское командование, вероятно, рассматривает переброску в Луганскую область боеспособного соединения как терпимый риск, учитывая относительно невысокий темп боевых действий на большей части линии фронта Луганской области.

"Передислокация подразделений 41-й САА на юг Украины является третьей крупной российской переброской сил с момента начала украинского контрнаступления в июне и второй за последние недели. Это свидетельствует о растущей обеспокоенности России по поводу стабильности российской обороны в свете наступления Украины в районе Роботино. … Развертывание элементов 25-й САА во избежание создания брешей в российской обороне предполагает, что непосредственная угроза украинского прорыва достаточно серьезна", - отмечают аналитики.

Ситуация на юге - что известно

Недавно вооруженные силы Украины освободили село Работино в Запорожской области и продвигаются юго-восточнее этого населенного пункта.

31 августа The Telegraph написал, что украинским войскам удалось прорвать участок основной линии обороны РФ на южном фронте.

В Белом доме заявили, что украинские войска достигли значительного прогресса на Запорожском направлении за последние трое суток.

Вас также могут заинтересовать новости: