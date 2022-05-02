Ожидается, что использование различных западных артиллерийских орудий ускорит тактический переход обеих сторон к использованию так называемого контрбатарейного огня.

Поставки западной артиллерии, идущие в Украину, изменят войну с Россией.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на военных аналитиков и официальных представителей американских властей.

Американские и канадские гаубицы, направляющиеся в Украину, буксируются на прицепах, а заложенные Францией системы, известные как самоходные гаубицы CAESAR, стреляют теми же 155-мм разрывными снарядами, но с задней части шасси грузовика.

Одни только США уже пообещали Зеленскому около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц для их стрельбы.

Ожидается, что использование различных западных артиллерийских орудий ускорит тактический переход обеих сторон к использованию так называемого контрбатарейного огня, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют, говорят аналитики.

"Ваша цель - найти вражескую артиллерию, зафиксировать и уничтожить. В этом суть таргетинга. Как только начинается контрбатарейный бой, вы стреляете и убегаете. Вы не задерживаетесь и не позволяете себе стать мишенью", - сказал Джордж Флинн, трехзвездный генерал морской пехоты в отставке и бывший артиллерийский офицер.

"Проблема, которую Украина и ее западные союзники хотели бы навязать русским, состоит в том, чтобы у них никогда не было уверенности в том, что штаб, ключевой склад боеприпасов или важная группа огневых платформ могут быть неподвижным в течение очень долгого времени", - сказал Скотт Бостон, бывший офицер полевой артиллерии армии США, изучающий российские вооруженные силы для Rand Corp.

Артиллерийские подразделения часто маскируются с помощью камуфляжа или других форм укрытия, и для их обнаружения может потребоваться сочетание разведки, беспилотных самолетов и радаров. Именно для этого Запад предоставляет Украине беспилотники и противобатарейные радары.

Марк Канчиан, полковник морской пехоты в отставке, изучающий войну для Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что Украина получит от США реактивную артиллерию залпового огня, например, высокоточную высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142 HIMARS, которая используется армией и корпусом морской пехоты США. Такое оружие запускает снаряды быстро, что полезно при стрельбе по артиллерийским силам противника до того, как они сменят местоположение.

"М777 - прекрасный пример того, как страны-союзники, обладающие такой возможностью, могут объединиться и отреагировать на острую потребность Украины, - сказала Министр обороны Канады Анита Ананд. - И это модель, которую мы продолжим использовать в будущем".

Ранее УНИАН рассказывал, что нужно знать о CAESAR, PzH 2000, HIMARS и M777.