В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека.

Начато расследование в отношении сегодняшнего артиллерийского обстрела оккупантами Богодуховской ОТГ, в результате которого погибла женщина и два человека получили ранения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В сообщении сказано, что начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 1 мая 2022 года около 11:30 военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной громады.

"В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Другая женщина скончалась на месте", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами.

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