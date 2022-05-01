Начато расследование в отношении сегодняшнего артиллерийского обстрела оккупантами Богодуховской ОТГ, в результате которого погибла женщина и два человека получили ранения.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В сообщении сказано, что начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 1 мая 2022 года около 11:30 военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной громады.
"В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Другая женщина скончалась на месте", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами.