Дипломаты упрекнули Россию в нарушении обязательств по "режиму тишины".

Посольство США в Киеве отреагировало на обстрел российскими наемниками КПВВ "Гнутовое" на Донбассе.

Об этом говорится в ответе посольства в Twitter.

Дипломаты упрекнули Россию в нарушении обязательств по "режиму тишины", которые были достигнуты во время встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутовое", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", – отметили в посольстве.

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Что предшествовало

В среду, 2 февраля, в 8:30 российско-оккупационные войска осуществили обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.

В результате атаки потерь среди личного состава нет. Одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, который остановил осколок гранаты.

Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями международного гуманитарного права во время ведения боевых действий, заявили в штабе ООС.

Важно

26 января представитель России, замглавы администрации Путина Дмитрий Козак, комментируя итоги "нормандской" встречи на уровне советников, заявил, что "независимо от разночтений по Минским соглашениям..., перемирие должно соблюдаться безусловно".

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