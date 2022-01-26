По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, следующие переговоры состоятся через две недели в Берлине.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата" стороны согласовали "безусловное соблюдение перемирия" на Донбассе.

Об этом он сказал на брифинге после завершения встречи.

"У нас состоялся непростой разговор… Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям…, перемирие должно соблюдаться безусловно", - отметил Козак.

Он подчеркнул, что подписанное 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы соглашение должно выполняться "обоими участниками этого соглашения".

"Что касается других вопросов, то мы провели инвентаризацию всех разночтений и разных интерпретаций Минских соглашений…", - добавил замглавы администрации президента РФ.

По словам Козака, стороны договорились провести дополнительные консультации внутри стран "нормандского формата", чтобы через две недели в Берлине "встретиться и попытаться найти развязки по всем проблемам".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие во встрече от украинской стороны, заявил, что надеется на конструктивный диалог в интересах Украины.

Накануне переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" немецкие СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на встрече 26 января хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не было и не будет.