Израильский посол отметил, что в самом Израиле эта система очень эффективна, а для Украины ее нужно еще адаптировать.

В настоящее время украинская и израильская стороны ведут диалог об адаптации в Украине системы раннего оповещения о воздушной тревоге.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михель Бродский в интервью Radio NV. "Израиль обещал предоставить Украине систему раннего оповещения. Израиль выполнит обещание. В настоящее время идут переговоры о том, как систему адаптировать для нужд Украины", - сказал посол.

Он отметил, что в его стране система работает хорошо, но угрозы в Израиле и Украине очень отличаются.

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"Украина сталкивается с другими ракетами, территория Украины намного больше, чем территория Израиля. Поэтому систему нужно адаптировать к реалиям Украины", – пояснил Бродский.

Позиция Израиля по войне в Украине

Израиль осудил нападение РФ на Украину, однако отказался передать какое-либо вооружене для ВСУ.

16 февраля в Украину прибыл министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, который пообещал предоставить систему предупреждения об угрозах с воздуха.

27 февраля СМИ сообщили, что израильская система оповещения может заработать в Украине через четыре месяца.

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