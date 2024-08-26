В числе травмированных есть женщина с пятимесячным младенцем.

В Киевской области в результате массированной атаки оккупантов повреждены два энергообъекта, полностью или частично разрушены более 20 частных домов.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко. "Ликвидируем последствия вражеской массированной атаки. Уже известно о трех раненых жителях региона. Женщина 1965 года рождения с осколочными ранениями доставлена в больницу. Также пострадала женщина 1984 года рождения с пятимесячным ребенком. Предварительно, у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из коляски - у девочки царапина бедра"", - написал он.

По информации председателя ОГА, в области повреждены два энергетических объекта. 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей. Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складское помещение, гаражи, три авто.

Видео дня

Кроме этого, сейчас ликвидируются возгорания травяного настила в двух районах области. "Последствия вражеской атаки фиксируются во всех районах Киевской области. Все оперативные группы продолжают работу", - отметил он.

В Голосеевском районе Киева обломки одного из последних БПЛА упали на обуховскую трассу и повредили автомобиль. Об этом говорится в оперативной информации Киевской городской военной информации о последствиях вражеской атаки в столице.

Как отмечается, воздушная тревога в Киеве сегодня суммарно продолжалась 8,5 часов. В течение ночи было уничтожено до десятка вражеских дронов и примерно такое же количество - во время дневной атаки БПЛА, направлявшихся на столицу. Боевая работа велась на подступах к Киеву.

"Обломки одного из последних БПЛА упали на трассу Киев – Обухов на границе Голосеевского района столицы. В результате чего загорелся автомобиль, пострадал водитель. В городе – без разрушений", – сообщает КМВА.

По информации мэра столицы Виталия Кличко, в Голосеевском районе столицы, где обломки вражеского БпЛА упали на дорогу, возник пожар, полностью уничтоживший легковой автомобиль.

"Пожар локализовали", - информировал Кличко около 15:20.

Массированная атака оккупантов на Украину

Паблики информируют о прилете и пожаре на Киевской ГЭС. В Центре противодействия дезинформации прокомментировали это следующим образом: "Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно". При этом отмечается, что россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более.

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в комментарии УНИАН заверил, что россияне физически не имеют возможности разрушить плотины Киевской и Каневской ГЭС, поскольку сооружения были рассчитаны на то, чтобы выдержать удары ракетами и бомбами.

Вас также могут заинтересовать новости: