Российские военные пытались осуществить прорыв через мост, который был воротами эвакуации.

В Мариуполе после выезда эвакуационной колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты в очередной раз начали штурм "Азовстали".

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Ожидаемо, после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно. Сложно понять, как наши Герои отбивают атаку за атакой", - отметил он.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

1 мая началась эвакуация гражданских с мариупольского завода"Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей.

В среду, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и старики из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они прибыли в Запорожье.

Несмотря на эвакуацию мирного населения, оккупанты начали штурмовать "Азовсталь". 5 мая они уже третьи сутки проводили активный штурм, "выбить" их не удалось.

По состоянию на 6 мая из Мариуполя спасли уже почти 500 человек, началась новая эвакуация из"Азовстали". В этот день оккупанты подбили авто для эвакуации гражданских с завода, есть погибший и раненые. Впоследствии "Азов" показал последствия обстрела эвакуационной машины.

7 мая защитники Мариуполя вышли к военным РФ с белым флагом, чтобы эвакуировать гражданских. Также стало известно, что вчерашняя эвакуация мирного населения из "Азовстали" стоила жизни 3 защитникам еще 6 – ранены.

В тот же день вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и стариков из "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали. По словам Верещук, эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

8 мая с завода "Азовсталь" и Мариуполя спасены еще 173 человека.