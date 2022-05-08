Достать и вывезти мирных людей с территории завода удалось ценой трех жизней наших воинов и шестерых раненых бойцов.

С завода "Азовсталь" и Мариуполя спасены еще 173 человека.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Еще 173 человека спасены из "Азовстали" и Мариуполя. 10 автобусов с мариупольцами уже на территории свободной Украины. Спасибо за это всем героическим защитникам "Азовстали", - говорится в сообщении.

При этом говорится, что достать и вывезти мирных людей с территории завода удалось ценой трех жизней наших воинов и шестерых раненых бойцов.

"Вооруженные силы Украины и полк "Азов" ценой сверхусилий не только держат оборону, но и спасают гражданских. А враг в это время бьет в спину. Цинично, коварно, по - русски", - отмечено далее.

Горсовет выразил слова благодарности ООН, Красному Кресту и министру Ирине Верещук за организацию эвакуации людей и подчеркнул, что работу нужно продолжать.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 мая, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и людей преклонного возраста "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали.

По словам Верещук, эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

Вчера же, после этого, президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя.

По его словам, на первом этапе из "Азовстали" удалось спасти более 300 человек – женщин, детей. Сейчас готовится второй этап эвакуационной миссии – эвакуация раненых и медиков. Также, по словам Зеленского, ведется работа и над тем, чтобы вывезти наших военных.

Оккупанты при эвакуации из Мариуполя людей сразу не выпускают на подконтрольную территорию Украины, а свозят в "фильтрационные" лагеря.

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