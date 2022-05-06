В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены.

Полк "Азов" показал последствия обстрела российскими оккупантами машины, предназначенной для транспортировки гражданских.

Фото опубликованы в Telegram.

В кадре можно увидеть обгоревшее авто и разбросанные бутылки с водой.

Также показали одного из раненых во время обстрела бойцов "Азова". У военного есть раны на животе, руке и ноге.

Как писал УНИАН, 6 мая российские оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня в Мариуполе для эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь". Подбито авто для транспортировки гражданских.

В "Азове" сообщали, что это авто двигалось к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены.

4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону. По его словам, противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в "Азове" отметили, что на территории "Азовстали" третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками.

Генштаб утром 6 мая сообщал, что в отдельных районах "Азовстали", при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

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