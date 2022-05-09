Ситуация в городе катастрофическая, удалось организовать гумкоридоры для мирных жителей.

В Мариуполе Донецкой области ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды, тепла. Он практически разрушен российскими оккупантами.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Мариуполе в понедельник, 9 мая.

2:45 Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал о ситуации на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. По его словам, ежедневно умирают как российские, так и украинские военные.

"Прямо сейчас происходят интенсивные обстрелы, бомбардировки с самолетов, ствольной артиллерии, работают так называемые "Змеи Горынычи" (реактивные установки разминирования, которые выпускают ракеты для подрыва мин - Ред.). За последнюю ночь мы насчитали более 25 вылетов самолетов, что сбрасывали бомбы. Это, в частности, три стратегических бомбардировщика, это танки, пехота, минометы, снайперы, пулеметчики и тому подобное", - рассказал Пономарь.

По его словам, режима прекращения огня на заводе нет.

Напомним, 6 мая во время эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь" от российских обстрелов погибли три украинских защитника. Еще шестеро получили ранения.

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