Все они прибыли в Запорожье.

Сегодня, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и старики из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа", - отметила она.

Министр поблагодарила работников ООН и Международного Комитета Красного Креста, а также работников гуманитарной колонны - водителей и сотрудников ГСЧС.

"Мариупольская гуманитарная операция продолжается", - подчеркнула Верещук.

Напомним, что 3 мая в Запорожье на пяти эвакуационных автобусах прибыли 156 гражданских, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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