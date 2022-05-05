Российские оккупанты уже третьи сутки, как прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Их не выбили, захватчики до сих пор там.

Российские оккупанты до сих пор находятся на территории "Азовстали" в Мариуполе. Там идут ожесточенные бои.

Напомним, что перед этим появилась информация о том, что якобы украинские военные выбили оккупантов с завода.

Эту информацию опроверг заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар.

'Еще раз: никто никого не выбил, они (русские-ред..) на заводе. Идут тяжелые бои", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска 4 мая вошли на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. Однако он сразу добавил, что эту информацию власти еще уточняют. Было известно лишь, что на территории продолжаются бои, но уровень их продвижения – устанавливали.

Также сегодня в "Азове" обнародовали обращение и сообщили, что оккупанты нарушили обещание о перемирии и не позволили эвакуироваться гражданским.

Дополняется