Россияне подло обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали"

Во время вчерашней эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь" от российских обстрелов погибли три украинских защитника. Еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщили "УП" в командовании полка "Азов".

"Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 мая оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня в Мариуполе для эвакуации мирного населения с "Азовстали" и подбили автомобиль для транспортировки гражданских с территории завода.

По данным полка, россияне ударили по эвакуационному авто из противотанкового ракетного комплекса.

Мариуполь находится в осаде с первых дней полномасштабного вторжения. В городе до сих пор остаются более 100 тысяч мирных жителей, а также защитники из полка "Азов" и морские пехотинцы. В результате обстрелов повреждено 90% инфраструктуры города.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, вовлечены влиятельные посредники и государства.

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